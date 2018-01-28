2018-01-28T04:49:10+03:00
Происшествия

Пошли четвертые сутки поисковой операции судна «Восток» в Японском море

На двух обнаруженных плотах людей не оказалось
Юлия ДИВЕЕВА
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Поиски рыболовецкого судна "Восток" продолжаютсяПоиски рыболовецкого судна "Восток" продолжаются
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В Японском море продолжаются поиски пропавшего российского судна "Восток". Утром 28 января к поисковой группировке присоединился самолет МЧС Бе-200. Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

За прошедшую ночь спасатели ничего нового не нашли. На обнаруженных двух плотах с "Востока" людей не было. В операции участвовали судно "Спасатель Заборщиков", сахалинский телоход "Кунашир", судно "Вектор".

В воскресенье погода в районе поисков улучшилась: ветер дует северный – северо-восточный 10-15 метров в секунду, высота волн до 2,5 метров, видимость до пяти миль, температура воздуха —5, воды +1 градус, передает РИА Новости.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» утром 25 января подало сигнал SOS в Японском море, в 200 километрах южнее мыса Гамова. На борту 20 членов экипажа.

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