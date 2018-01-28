В результате обстрелов и авиаударов турецкой армии в Африне погибли 86 человек

28 Янв. 2018 2018-01-28T05:21:28+03:00

Большинство жертв и раненых – это женщины и дети

Изменить размер текста: A A

На севере Сирии в результате авиаударов ВВС Турции, а также обстрелов турецкой артиллерии погибли 86 мирных жителей. Еще 198 гражданских получили ранения. Об этом сообщила в субботу глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо.

По ее словам, большинство жертв и пострадавших – это женщины и дети.

"Подлинной трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-Карахе в округе Шехба", - сказала Ришо.

Напомним, что 20 января турецкие войска вошли в сирийский район Африн для ликвидации курдско-арабских отрядов, которые в республике считаются террористическими. Анкара сообщает, что с начала операции "Оливковая ветвь" было уничтожено не менее 260 членов вооруженных формирований, с турецкой стороны погибли два военнослужащих.

В субботу, 27 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает продвижения армии своей страны до сирийского города Идлиб.