2018-01-28T06:59:06+03:00
В мире

Мэй предложила Трампу посетить Великобританию дважды в 2018 году

Премьер считает, что президент США может совершить рабочий визит, а затем государственный
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй во время ее визита в ВашингтонПрезидент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй во время ее визита в ВашингтонФото: REUTERS
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Премьер–министр Великобритании Тереза Мэй предложила президенту США Дональду Трампу дважды побывать в Великобритании в этом году. Об этом глава белого дома рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану для телеканала ITV.

"Президент Трамп сказал мне, что на этой неделе Тереза Мэй предложила ему в этом году два визита в Соединенное Королевство - рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью", - написал Могран в своем Twitter в воскресенье.

Твит Пирса Моргана Фото: СОЦСЕТИ

Твит Пирса МорганаФото: СОЦСЕТИ

Однако в администрации президента США пока эту информацию не подтверждают.

Интервью Моргана с Трампом выйдет на телеканала ITV в воскресенье в 10 часов вечера по местному времени (час ночи мск) .

Напомним, три дня официальные источники в парламенте США сообщили, что Трамп в этом году все-таки посетит Великобританию. Дата визита пока не разглашается.

В начале января Трамп отказывался ехать в Лондон из-за несогласия с продажей старого здания посольства США в британской столице.

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