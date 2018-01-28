Мэй предложила Трампу посетить Великобританию дважды в 2018 году
Премьер–министр Великобритании Тереза Мэй предложила президенту США Дональду Трампу дважды побывать в Великобритании в этом году. Об этом глава белого дома рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану для телеканала ITV.
"Президент Трамп сказал мне, что на этой неделе Тереза Мэй предложила ему в этом году два визита в Соединенное Королевство - рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью", - написал Могран в своем Twitter в воскресенье.
Твит Пирса МорганаФото: СОЦСЕТИ
Однако в администрации президента США пока эту информацию не подтверждают.
Интервью Моргана с Трампом выйдет на телеканала ITV в воскресенье в 10 часов вечера по местному времени (час ночи мск) .
Напомним, три дня официальные источники в парламенте США сообщили, что Трамп в этом году все-таки посетит Великобританию. Дата визита пока не разглашается.
В начале января Трамп отказывался ехать в Лондон из-за несогласия с продажей старого здания посольства США в британской столице.
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