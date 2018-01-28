В зоопарке Сна-Диего в возрасте 60 лет умерла одна из старейших горилл

28 Янв. 2018 2018-01-28T07:29:19+03:00

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В сафари-парке американского города Сан-Диего (штат Калифорния) умерла одна из самых старых горилл, живущих в неволе. Об этом сообщила администрация зоопарка.

«С тяжелыми сердцами мы сообщаем о кончине Вилы - одной из старейших горилл в мире. В октябре прошлого года она отметила свой 60-й день рождения», - говорится на странице парка в Facebook.

Вила вырастила пять поколений своих детей, а также была приемной и кормящей мамой для детенышей других западных равнинных горилл.

Западная равнинная горилла Вила. Фото: Сафари-парк Сан-Диего/FacebookФото: СОЦСЕТИ

В администрации рассказали, что в последние годы Вила находилась под постоянным присмотром ветеринара и жила в карантине в связи с преклонным возрастом. Обычно эти животные живут 35-40 лет. До таких лет доживают крайне мало особей.

Вила умерла в окружении своей стаи. Сейчас старейшей гориллой, живущей в неволе, является 61-летняя Труди из зоопарка Арканзаса.