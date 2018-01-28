Пушков о победе Земана на выборах: «впечатлен здравым смыслом чехов»

28 Янв. 2018 2018-01-28T07:54:36+03:00

Сенатор назвал выбор чешского народа ответом на «сложный период в эволюции ЕС»

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Председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков приветствовал победу Милоша Земана на президентских выборах в Чехии. Сенатор приписал выбор чехов, не поддавшихся информационному давлению, здравомыслию этого народа.

«На выборах президента Чехии - вопреки мощной информационной кампании - победил Милош Земан. Прожив в Праге 5 лет, я был впечатлен здравым смыслом этого народа», написал Пушков в микроблоге в Twitter.

По его мнению, победу Земана можно считать чешским ответом на «сложный период в эволюции ЕС», а также демонстрацией независимого чешского духа.

Накануне, 27 января, завершился второй тур президентских выборов в Чехии. Земан набрал 51,36% или 2,85 млн голосов избирателей и одержал победу. Его соперник во втором туре, бывший глава Академии наук республики Иржи Драгош набрал чуть более 48%.

Напомним. что в первом туре выборов Земан набрал 38,5% голосов, а Драгош- 26,6%.