2018-01-28T07:50:16+03:00
Спорт

Александр Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив Бриедиса

Поединок, прошедший в Риге, завершился победой украинца по решению судей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Украинец Александр Усик.Украинец Александр Усик.Фото: REUTERS
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В субботу, 27 января, в Риге прошел первый полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии. В первом тяжелом весе бились украинец Александр Усик и латыш Майрис Бриедис в 12 раундах.

Усик одержал победу раздельным решением судей. Итоговый счет по карточкам арбитров - 114-114, 115-113, 115-113 в пользу украинского боксера. Благодаря этой победе Усик отобрал у Бриедиса титул чемпиона мира по версии WBC.

Для Усика после победы статистика боев - 14 побед в 14 боях, 11 успехов - нокаутом. Бриедис впервые за 23 поединка потерпел поражение, 18 раз прибалт побеждал соперников нокаутом.

Теперь соперник Усика по финалу определится во втором полуфинале. 3 февраля в Сочи сойдутся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.

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