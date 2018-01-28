Пушков прокомментировал заявление Маска о начале продаж огнеметов

28 Янв. 2018 2018-01-28T14:43:34+03:00

Сенатор напомнил, что американский предприниматель по-прежнему не построил ракету, доставляющую пассажиров из США в Китай

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о начале продаж огнеметов производства компании Илона Маска.

Напомним, ранее основатель SpaceX и Tesla объявил о старте продаж «безопасного огнемета» по цене 500 долларов за штуку. По словам Маска, огнемет пригодится на вечеринке и при защите от зомби, а также «им хорошо жарить каштаны».

Российский сенатор напомнил, что американский предприниматель по-прежнему не построил ракету, доставляющую пассажиров из США в Китай.

«Ракету, которая доставит пассажиров за 30 минут из Нью Йорка в Шанхай, Илон Маск еще не построил. И еще долго не построит, сдается», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

При этом он обратил внимание на большое количество инцидентов со стрельбой на территории США.

«А пока (Маск) решил поднаварить: представил личный огнемет за 500 долларов. Мало в США массовых расстрелов...», - добавил Пушков.