Пушков прокомментировал заявление Маска о начале продаж огнеметов
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о начале продаж огнеметов производства компании Илона Маска.
Напомним, ранее основатель SpaceX и Tesla объявил о старте продаж «безопасного огнемета» по цене 500 долларов за штуку. По словам Маска, огнемет пригодится на вечеринке и при защите от зомби, а также «им хорошо жарить каштаны».
Российский сенатор напомнил, что американский предприниматель по-прежнему не построил ракету, доставляющую пассажиров из США в Китай.
«Ракету, которая доставит пассажиров за 30 минут из Нью Йорка в Шанхай, Илон Маск еще не построил. И еще долго не построит, сдается», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
При этом он обратил внимание на большое количество инцидентов со стрельбой на территории США.
«А пока (Маск) решил поднаварить: представил личный огнемет за 500 долларов. Мало в США массовых расстрелов...», - добавил Пушков.