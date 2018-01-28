Российский лыжник Илья Черноусов выиграл в Италии марафон на 70 километров

28 Янв. 2018 2018-01-28T15:32:30+03:00

Ранее спортсмен не попал в состав сборной на Олимпиаду в Пхенчхан

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Российский лыжник Илья Черноусов одержал победу в лыжном марафоне "Марчалонга", состоявшемся в Италии. Длина дистанции, которую прошли спортсмены, составила 70 километров.

Черноусов пришел к финишу первым с результатом 2 часа 48 минут 8,7 секунды. Вторым и третьим стали норвежские спортсмены. Туре Бьорсет Бердал отстал на 0,2 секунды, а Мортен Эйде Педерсен проиграл нашему Черноусов 1,5 секунды.

В этой же гонке выступал вместе с лыжниками лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин. Он проиграл 18 минут 04,1 секунды победителю, заняв в итоге 79 место в итоговом протоколе. Кроме того, в гонке приняли участие еще двое россиян - Ермил Вокуев стал седьмым, отстав на 22,6 секунды, а Никита Ступак расположился на 27 месте, проиграв 1 минуту 41,9 секунды.