Турция вновь отбила у курдов стратегическую высоту Бурсея в Африне

28 Янв. 2018 2018-01-28T15:17:08+03:00

Курдские формирования использовали гору для артиллерийских и ракетных атак, в том числе по турецкому Килису

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В воскресенье, 28 января, Вооруженные силы Турции вновь отбили у курдов стратегическую высоту Бурсея, находящуюся к северо-востоку от сирийского города Африн.

Стоит отметить, что в минувший понедельник, 22 января, уже сообщалось о взятии турецкими войсками Бурсеи, однако затем она вновь перешла под контроль курдских формирований. После этого турецкие военные вновь попытались захватить высоту, которую курды использовали для артиллерийских и ракетных атак, в том числе по приграничному Килису: в течение нескольких последних дней за гору шли ожесточенные бои, передает агентство Anadolu.

Напомним, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в сирийском Африне. Операция под названием «Оливковая ветвь» началась в 17:00 мск того дня. Дело в том, что Анкара считает СНС и ДС террористическими организациями.