2018-01-28T15:34:07+03:00
В мире

Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи

Ранее прошли переговоры глав МИД двух стран
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной КореиКитай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной КореиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По итогам переговоров министров иностранных дел Китая и Японии стороны договорились о проведении трехстороннего саммита глав государств с участием Республики Корея.

Как сообщило министерство иностранных дел Китая, в ходе встречи Ван И и Таро Коно было рассмотрено взаимодействие двух стран, а также вопросы региональной значимости.

"Обе стороны согласились, что поддержание двусторонних межгосударственных контактов на высоком уровне играет важную роль в их развитии", — говорится в сообщении китайского ведомства.

Отмечается, что Пекин и Токио договорились в кратчайшие сроки провести заседание лидеров Китая, Японии и Южной Кореи для совместного выстраивания надлежащей обстановки.

Также внешнеполитическое ведомство КНР подчеркнуло, что Китай и Япония пришли к соглашению укреплять отношения и расширять круг общих интересов, передает РИА Новости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли