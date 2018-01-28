28 Янв. 2018 2018-01-28T15:34:07+03:00

Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи Фото: REUTERS

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По итогам переговоров министров иностранных дел Китая и Японии стороны договорились о проведении трехстороннего саммита глав государств с участием Республики Корея.

Как сообщило министерство иностранных дел Китая, в ходе встречи Ван И и Таро Коно было рассмотрено взаимодействие двух стран, а также вопросы региональной значимости.

"Обе стороны согласились, что поддержание двусторонних межгосударственных контактов на высоком уровне играет важную роль в их развитии", — говорится в сообщении китайского ведомства.

Отмечается, что Пекин и Токио договорились в кратчайшие сроки провести заседание лидеров Китая, Японии и Южной Кореи для совместного выстраивания надлежащей обстановки.

Также внешнеполитическое ведомство КНР подчеркнуло, что Китай и Япония пришли к соглашению укреплять отношения и расширять круг общих интересов, передает РИА Новости.