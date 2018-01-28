2018-01-28T15:39:58+03:00
В мире

Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли

По словам президента США, что американской продукции "очень сложно" попасть на рынок ЕС
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "много проблем с Евросоюзом" в вопросах торговли.

"Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский cоюз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли", — сказал Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам американского лидера, продукции из его страны "очень сложно" попасть на европейский рынок.

"Тем не менее они отправляют нам свой товар — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно", — отметил Трамп.

При этом, как он подчеркнул, не только европейские страны "нечестно относятся" к США в этом вопросе. Трамп не уточнил, какие еще государства входят в это число.

А также президент США добавил, что он по-другому проводил бы переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС.

"Я бы занял более жесткую позицию по вопросу по Brexit", — сказал Трамп, пишет газета Daily Mail.

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