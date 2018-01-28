28 Янв. 2018 2018-01-28T15:54:36+03:00

В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым» Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

‍В крымском Госсовете уверены, что полуостров все равно вошел бы в состав РФ

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В России отреагировали на слова депутата Верховной рады Сергея Куницына о том, что украинские власти планировали принять меры для того, чтобы помешать воссоединению полуострова с нашей страной.

В крымском парламенте подобное утверждение назвали сомнительным и популистским. По словам зампреда комитета Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Крым все равно бы стал часть РФ, так как киевские власти просто не смогли бы изменить желания крымчан войти в состав России.

«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убежден, что Крым все равно вернулся бы в состав России», - сказал Гемпель RT.

По мнению политика, в настоящее время Киев пытается вернуть доверие жителей полуострова. Однако, как полагает представитель крымского Госсовета, украинскому руководству это вряд ли удастся.

Напомним, ранее Куницын заявил, что Киев рассматривал вопрос об изменении статуса Крыма и предоставлении ему особых прав в 2014 году.