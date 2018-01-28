2018-01-28T16:03:21+03:00
Общество

Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию

Борис Найфельд, известный как Биба, просит дать ему шанс начать новую жизнь
Екатерина БОЛГОВА
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Русский мафиози хочет вернуться из США в РоссииюРусский мафиози хочет вернуться из США в РоссииюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лидер русской мафии в США Борис Найфельд, известный как Биба, хочет начать новую жизнь на родине. Но американская полиция не дает ему вернуться в Россию.

«Я потерял работу, я потерял время … Я потерял жену. Этого достаточно для меня», — рассказал Найфельда.

Выходец из России был осужден в США за мошенничество, контрабанду табака и героина. Недавно завершился его очередной, на этот раз двухлетний тюремный срок, который он отсидел за подготовку убийства и попытку вымогательства.

«Дайте мне шанс начать новую жизнь», — сказал мафиози, обращаясь к американским властям.

По словам Найфельда, сейчас он живет на пособие в размере 750 долларов в месяц. Он утверждает, что этим его доход и ограничивается. В России он хочет найти хорошую работу, правда, не уточняет, по какой специальности, сообщает Daily Mail.

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