NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус

28 Янв. 2018 2018-01-28T16:16:59+03:00

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Американское космическое агентство NASA разместило фотографию уникального звездного скопления NGC 3201, расположенного на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в южном созвездии Парус.

NGC 3201 обнаружили в 1826 году, но специалисты до сих пор не установили его загадочное происхождение. Недавно ученые нашли черную дыру, находящуюся в центре NGC 3201. Ее положение было установлено по необычному быстрому движению звезды, кружащейся вокруг крупного невидимого спутника.

Среди более чем 150 звездных скоплений, принадлежащих Млечному Пути, NGC 3201 является уникальным благодаря своим свойствам. Так, это шаровое звездное скопление имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита является ретроградной.

Изображение звзедного скопления было сделано при помощи американского орбитального телескопа Hubble.