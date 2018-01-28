2018-01-28T16:16:59+03:00
Наука

NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус

Изображение было сделано при помощи орбитального телескопа Hubble
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Уникальное звездное скопление в созвездии ПарусУникальное звездное скопление в созвездии ПарусФото: NASA
Изменить размер текста:

Американское космическое агентство NASA разместило фотографию уникального звездного скопления NGC 3201, расположенного на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в южном созвездии Парус.

NGC 3201 обнаружили в 1826 году, но специалисты до сих пор не установили его загадочное происхождение. Недавно ученые нашли черную дыру, находящуюся в центре NGC 3201. Ее положение было установлено по необычному быстрому движению звезды, кружащейся вокруг крупного невидимого спутника.

Среди более чем 150 звездных скоплений, принадлежащих Млечному Пути, NGC 3201 является уникальным благодаря своим свойствам. Так, это шаровое звездное скопление имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита является ретроградной.

Изображение звзедного скопления было сделано при помощи американского орбитального телескопа Hubble.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи