2018-01-28T16:17:56+03:00
В мире

СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны

Руководителя военного ведомства Гэвина Уильямсона обвинили в разглашении засекреченных данных
Дарья ИВАШКИНА
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Британский министр обороны Гэвин УильямсонБританский министр обороны Гэвин УильямсонФото: REUTERS
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Как выяснили зарубежные СМИ, в британской разведке «пришли в ярость» после антироссийских высказываний министра обороны страны Гэвина Уильямсона. При этом там назвали заявление главы военного ведомства «дилетантским».

Так, в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) обвинили руководителя Минобороны королевства в разглашении засекреченных данных.

Кроме того, там подчеркнули, что Уильямсон, говоря об «агрессивных планах Москвы», мог использовать засекреченную информацию, полученную от союзников. Между тем разглашение таких данных может нанести урон сотрудничеству Лондона с другими странами, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в британском Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в настоящее время Россия якобы собирает информацию об объектах энергоснабжения Великобритании, чтобы «нанести удар, который убьет тысячи и тысячи человек».

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