2018-01-28T16:34:00+03:00
В мире

Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море

По некоторым данным, на одном из этих судов находился министр обороны Греции Панос Камменос
Дарья ИВАШКИНА
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Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском мореТурция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 28 января, стало известно, что военно-морские силы (ВМС) Турции не позволили двум греческим судам - катеру береговой охраны и патрульному кораблю - приблизиться к спорным островам в Эгейском море. Речь идет о двух необитаемых скалистых островах под общим названием Имиа, которые Анкара называет Кардак.

«Катер береговой охраны и патрульное судно ВМС Греции <…> попытались войти в район островов Кардак, ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к ним», - цитирует заявление турецкого Генштаба ТАСС.

Кстати, как пишет газета Sabah, на борту одного из греческих судов находился министр национальной обороны Панос Камменос. По некоторым данным, глава Минобороны Греции планировал возложить венок на Кардакских скалах.

Напомним, в 1996 году Греция и Турция находились на грани войны из-за островов в Эгейском море. В том же году Европарламент присудил спорную территорию Афинам, однако Анкара не согласилась с этим решением и до сих пор считает острова Имиа своими.

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