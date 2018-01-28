2018-01-28T16:52:45+03:00
Политика

Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии

Встреча двух лидеров состоится в Москве в ближайший понедельник, 29 января
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о том, что он собирается обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на понедельник, 29 января. Как подчеркнул политик, в ход переговоров с российским лидером он намерен затронуть целый ряд вопросов, важных для безопасности еврейского государства, в том числе усиление координации между вооруженным силами двух стран по Сирии.

«Завтра я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным, я буду обсуждать развитие событий на Ближнем Востоке и усиление координации между армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами по Сирии, а также еще целый ряд вопросов, важных для безопасности Израиля», - цитирует Нетаньяху ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что израильский премьер 29 января будет находиться в России с кратким рабочим визитом, при этом он планирует встретиться с Путиным. Как отмечали в Кремле, эти переговоры будут посвящены ситуации в Сирии.

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