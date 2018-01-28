2018-01-28T17:23:24+03:00
В мире

В США нашли убитую модель в двух чемоданах

Обезглавленное и расчлененное тело обнаружили в багажнике черного BMW
Дарья ИВАШКИНА
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28-летняя модель и актриса Сара Жгоул.28-летняя модель и актриса Сара Жгоул.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В воскресенье стало известно, что 25 января в американской Алохе (штат Орегон) нашли обезглавленное и расчлененное тело 28-летней модели и актрисы Сары Жгоул. Как выяснили местные СМИ, останки девушки обнаружили в двух чемоданах в багажнике черного автомобиля марки BMW.

При этом, по данным журналистов, стражам порядка удалось задержать предполагаемого убийцу, который попытался покончить с собой при виде полиции. Между тем имя арестованного пока неизвестно: правоохранители отказываются его называть, пишет издание The Oregonian.

Стоит отметить, что Сара Жгоул была моделью и занималась озвучкой. Причем друзя и родственники до сих пор не верят в ее смерть. По их словам, девушка была примером для подражания и хорошим человеком. У Сары остался сын.

Кстати, напомним, ранее в январе в Голландии также нашли расчлененное тело. Тогда погибшей оказалась девушка из Воронежа.

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