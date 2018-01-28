В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов

28 Янв. 2018 2018-01-28T17:52:33+03:00

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В воскресенье, 29 января, в московских аэропортах задержали и отменили в общей сложности 27 рейсов. Виной всему стали неблагоприятные погодные условия в столичном регионе.

Так, по состоянию на 17:30 мск, в Шереметьево было задержано шесть рейсов, столько же вылетов с опозданием было и во Внуково. А в Домодедово, согласно информации на «Яндекс.Расписание», задержали семь рейсов, и еще восемь отменили.

Кстати, напомним, синоптики прогнозировали ветряную погоду и небольшой снег в Москве в эти выходные. Кроме того, специалисты предупреждали о порывах ветра до 17 метров в секунду. А в начале следующей недели, по словам метеорологов, в столице ожидаются снегопады, причем не исключено, что снег будет идти в мегаполисе несколько суток, при этом снежный покров в городе может вырасти до 25 сантиметров.