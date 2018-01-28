В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми

28 Янв. 2018 2018-01-28T18:33:54+03:00

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В воскресенье, 28 января, в Польше грузовик протаранил дом, в котором находились трое детей. Случилось ЧП в деревне Дорохуча.

Как уточняют местные СМИ, фура неожиданно съехала с дороги, снесла ограждение и врезалась в здание. При этом грузовой автомобиль частично разрушил стену детской комнаты, в которой на тот момент находились годовалый ребенок, а также еще двое детей (одному из них - четыре года, а другому - 11 лет).

В результате инцидента обошлось без пострадавших: ни дети, ни их родители никаких травм не получили. Между тем дом, который протаранила фура, больше не пригодно для проживания.

Кстати, чуть позднее выяснилось, что за рулем грузовика находился 47-летний гражданин Украины. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, сообщает Dzennik Wschodni.

Кстати, напомним, недавно похожий случай произошел в Геленджике. Там 19 января фура также протаранила частный дом. Правда, тогда, как выяснилось, причиной аварии стали отказавшие тормоза.