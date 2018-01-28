2018-01-28T18:33:54+03:00
Происшествия

В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми

По предварительным данным, мужчина уснул за рулем
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В Польше фура протаранила дом. Фото: с официального сайта польской полиции/www.policja.plВ Польше фура протаранила дом. Фото: с официального сайта польской полиции/www.policja.pl
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 января, в Польше грузовик протаранил дом, в котором находились трое детей. Случилось ЧП в деревне Дорохуча.

Как уточняют местные СМИ, фура неожиданно съехала с дороги, снесла ограждение и врезалась в здание. При этом грузовой автомобиль частично разрушил стену детской комнаты, в которой на тот момент находились годовалый ребенок, а также еще двое детей (одному из них - четыре года, а другому - 11 лет).

В результате инцидента обошлось без пострадавших: ни дети, ни их родители никаких травм не получили. Между тем дом, который протаранила фура, больше не пригодно для проживания.

Кстати, чуть позднее выяснилось, что за рулем грузовика находился 47-летний гражданин Украины. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, сообщает Dzennik Wschodni.

Кстати, напомним, недавно похожий случай произошел в Геленджике. Там 19 января фура также протаранила частный дом. Правда, тогда, как выяснилось, причиной аварии стали отказавшие тормоза.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи