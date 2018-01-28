2018-01-28T19:35:41+03:00
В мире

Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

При этом он выразил надежду на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с победой на президентских выборах в Чехии, второй тур которых состоялся в минувшую субботу, 27 января.

По мнению белорусского лидера, граждане, переизбрав Земана на должность главы государства, «поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие страны и дальнейшее укрепление ее авторитета на международной арене». «Эта победа свидетельствует о признании чешским народом ваших заслуг», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте президента Беларуси.

Также Лукашенко выразил надежду на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога.

Напомним, Земан набрал во втором туре президентских выборов 51,36% голосов избирателей, в то время как его оппонент - бывший председатель Академии наук Йиржи Драгош - получил 48,63%.

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