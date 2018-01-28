В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:59:42+03:00

Сена вышла из берегов из-за дождей, которые шли во французской столице больше недели

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Река Сена из-за сильных дождей вышла из своих берегов. Вода уже затопила дороги рядом с набережными. При этом, по прогнозам специалистов, пик наводнения еще впереди: как ожидается, в ближайшее время вода поднимется до отметки 6,2 метра, что примерно на пять метров выше нормы.

Причем из-за разлива Сены пришлось эвакуировать уже порядка полутора тысяч жителей региона Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и его ближайшие пригороды.

Кроме того, как уточнили в полицейской префектуре французской столицы, в связи с подтоплением ограничено движение на ветке С электричек RER. При этом некоторые станции будут закрыты до 31 января, передает Agence France-Presse.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за поднявшегося уровня воды в Париже закрыли ряд музеев и достопримечательностей. В частности, в Лувре закрыли отдел исламского искусства, находящийся на нижних этажах.