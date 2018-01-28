МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В воскресенье, 28 января, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на XXIII зимние Олимпийские игры некоторых специалистов, работающих с российскими спортсменами.
Так, приглашения в южнокорейский Пхенчхан не получили 22 тренера и шесть врачей из РФ. Речь идет о наставниках и медиках, которые работали с обвиняемыми в употреблении допинга отечественными атлетами во время Олимпиады в Сочи, передает ТАСС.
В частности, без приглашений остался практически весь тренерский штаб нашей биатлонной сборной, в том числе старший тренер женской команды Сергей Коновалов. Без главного наставника на Играх-2018 остались и российские конькобежцы. Кроме того, полноценного тренерского штаба не будет у шорт-трекистов и лыжников.
Напомним, многие ведущие российские спортсмены также не получили приглашения на Олимпиаду-2018. Так на днях МОК опубликовал список допущенных к соревнованиям атлетов: в перечень попали только 169 спортсменов из РФ.