МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов

28 Янв. 2018 2018-01-28T20:22:49+03:00

Речь идет о наставниках, которые работали с нашими атлетами на Играх в Сочи

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В воскресенье, 28 января, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на XXIII зимние Олимпийские игры некоторых специалистов, работающих с российскими спортсменами.

Так, приглашения в южнокорейский Пхенчхан не получили 22 тренера и шесть врачей из РФ. Речь идет о наставниках и медиках, которые работали с обвиняемыми в употреблении допинга отечественными атлетами во время Олимпиады в Сочи, передает ТАСС.

В частности, без приглашений остался практически весь тренерский штаб нашей биатлонной сборной, в том числе старший тренер женской команды Сергей Коновалов. Без главного наставника на Играх-2018 остались и российские конькобежцы. Кроме того, полноценного тренерского штаба не будет у шорт-трекистов и лыжников.

Напомним, многие ведущие российские спортсмены также не получили приглашения на Олимпиаду-2018. Так на днях МОК опубликовал список допущенных к соревнованиям атлетов: в перечень попали только 169 спортсменов из РФ.