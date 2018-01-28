Анастасиадис и Малас вышли во второй тур президентских выборов на Кипре

28 Янв. 2018 2018-01-28T20:43:37+03:00

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Первый тур президентских выборов на Кипре, который состоялся в это воскресенье, 28 января, не выявил победителя. По данным экзитполов, лидирует в голосовании действующий президент республики Никос Анастасиадис, однако набранное им количество голосов (38-42%) не позволяет ему одержать окончательную победу (для этого требуется поддержка более 50% избирателей).

По предварительной информации, во втором туре за президентское кресло с Никосом Анастасиадисом поборется Ставрос Малас - кандидат от оппозиционной Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ): в первом туре оппозиционер набирает 27-31% голосов, сообщает кипрское государственное телевидение RIC.

Стоит отметить, что официальные итоги первого тура выборов будут объявлены позднее в воскресенье. Что касается второго тура, то он может пройти уже на следующей неделе, а именно 4 февраля.

Кстати, в это воскресенье порядок на выборах президента Кипра обеспечивали около двух тысяч полицейских.