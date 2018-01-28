2018-01-29T01:32:36+03:00
В мире

Кейт Миддлтон пожертвовала волосы на парики для детей

Парикмахер герцогини Кембриджской обрезал около 17 сантиметров длины ее волос
Дарья ИВАШКИНА
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Герцогиня Кембриджская КейтГерцогиня Кембриджская КейтФото: REUTERS
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Зарубежные СМИ выяснили, что некоторое время назад герцогиня Кембриджская Кейт пожертвовала часть своих волос в благотворительную организацию Little Princess Trust, занимающуюся изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы в результате химиотерапии и несчастных случаев.

Как стало известно, парикмахер 36-летней герцогини обрезал около 17 сантиметров длины ее волос, после чего анонимно передал отрезанную шевелюру в фонд. Получатели знали о доноре лишь то, что это женщина, проживающая в районе Кенсингтон, пишет Daily Mail.

Однако вскоре тайное стало явным, и новость о пожертвовании была обнародована.

Кстати, напомним, в настоящее время Кейт беременна третьим ребенком. Так, недавно в Кенсингтонском дворце рассказали, что пополнение в королевской семье ожидается уже в апреле 2018 года.

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