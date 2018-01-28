Президент Польши оценит закон об отрицании преступлений нацистов

28 Янв. 2018 2018-01-28T21:38:18+03:00

Однако, как подчеркнули представители главы республики, сначала работу над документом должен завершить парламент

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В канцелярии президента Польши заверили, что глава государства Анджей Дуда даст оценку закону об отрицании преступлений нацистов. Однако сделает он это только после того, как парламент закончит работу над документом.

«Парламентская работа над данным законом еще не завершена, поэтому президент Польши представит свою окончательную оценку после завершения парламентской работы и тщательного анализа окончательной формы закона», - говорится в заявлении канцелярии польского лидера. При этом там отмечается, что президент республики «уважает автономию законодательной работы в парламенте».

Также представители администрации Дуды заверили, что скандальный законопроект не идет вразрез с историческими данными о Холокосте, а его целью является «предотвращение лжи и ложных обвинений в адрес польского народа».

Напомним, согласно документу, до трех лет тюрьмы будет грозить за выражение «польские лагеря смерти» и вообще за любые попытки выставить поляков соучастниками нацистских преступлений.