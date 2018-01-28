На Славянском бульваре в Москве застрелили мужчину

28 Янв. 2018 2018-01-28T22:01:34+03:00

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В воскресенье вечером, 28 января, появилась информация о том, что возле подземного перехода у станции метро «Славянский бульвар» застрелили мужчину.

Как уточнили в столичном главке МВД России, около дома номер 2 по Славянскому бульвару между двумя гражданами произошла ссора. После словесной перепалки один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся.

По некоторым данным, пострадавший скончался на месте. А около 20:35 мск в полицию поступило сообщение об обнаружении тела с огнестрельными ранениями.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют личность убитого и опрашивают свидетелей и очевидцев, передает ТАСС.

Кстати, напомним, в воскресенье утром в Москве на сотрудников полиции попытался напасть один из членов банды квартирных воров. Чтобы остановить нападавшего, стражам порядка пришлось открыть по нему огонь, в результате подозреваемый получил смертельное ранение.