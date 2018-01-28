Волкер заявил, что никто не лишит Россию права вето в ООН

28 Янв. 2018 2018-01-28T22:22:04+03:00

Спецпредставитель США считает, что диалог с РФ необходим для урегулирования украинского кризиса

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер высказался по поводу возможного введения миротворцев в Донбасс. При этом он подчеркнул, что никто не будет пытаться лишить Россию права вето в ООН из-за ее позиции по этому вопросу.

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», - сказал Волкер в эфире украинских СМИ.

При этом спецпредставитель Соединенных Штатов заявил о необходимости «коммуницировать с РФ напрямую». По его мнению, это нужно для благополучного завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. «Если мы хотим решить конфликт, нужно работать с Россией», - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Однако Киев выступил против этого документа и решил вместе с США, ФРГ и Францией разработать свой собственный проект.

Кстати, на днях Волкер обсуждал размещение миссии ООН в Донбассе с президентом Украины Петром Порошенко.