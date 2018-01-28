На президентских выборах в Финляндии лидирует Саули Ниинисте

28 Янв. 2018 2018-01-28T22:42:32+03:00

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В Финляндии озвучили предварительные итоги президентских выборов, которые прошли в стране в это воскресенье, 28 января. Так, после подсчета 52,2% бюллетеней лидирует нынешний глава государства, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинисте: за него проголосовали 64,4% избирателей.

«Саули Ниинисте набирает 64,4% голосов, Пекка Хаависто (кандидат от «Союза «зеленых») - 11%, Лаура Хухтасаари (кандидат от оппозиционной партии «Истинные финны») - 6%, Пааво Вяюрюнен (бывший министр иностранных дел) - 6,1%. У других кандидатов менее пяти процентов», - говорится в сообщении финского Минюста.

Стоит отметить, что окончательные итоги голосования будут объявлены в ближайший вторник, 30 января.

Напомним, утром 28 января в Финляндии были открыты около двух тысяч избирательных участков. При этом в период с 17 по 23 января в стране проходило досрочное голосование, в котором приняли участие более 1,5 млн граждан.