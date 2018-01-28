Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

28 Янв. 2018 2018-01-28T23:08:15+03:00

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В воскресенье вечером, 28 января, в Сочи прибыли первые участники Конгресса сирийского национального диалога, который стартует в российском курортном городе 30 января.

Так, первым рейсом из Дамаска прибыли 175 человек, среди них - члены партии «Баас» и Национального прогрессивного фронта, а также представители внутренней сирийской оппозиции, передает РИА Новости.

Кстати, в воскресенье поздно вечером ожидается прибытие в Сочи еще одного рейса из Дамаска со 169 участниками конгресса - членами профсоюзов и объединений. А вот в понедельник, 29 января, в Россию должны прилететь представители ООН и большая часть оппозиционеров.

Напомним, на Конгрессе сирийского нацдиалога планируется обсудить новую конституцию Сирии, подготовку выборов в арабской республике и восстановление этой страны. Ожидается, что в мероприятии примут участие все этнические и конфессиональные группы САР.