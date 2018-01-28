Открыто уголовное дело по убийству мужчины на Славянском бульваре в Москве

28 Янв. 2018 2018-01-29T08:28:22+03:00

В Москве начато расследование по делу об убийстве мужчины на Славянском бульваре Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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По факту убийства мужчины у автобусной остановки на Славянском бульваре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления, а также оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать лиц, причастных к его совершению, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что вечером 28 января возле подземного перехода у станции метро «Славянский бульвар» застрелили мужчину. Выстрел прозвучал во время ссоры между двумя гражданами. После словесной перепалки один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте.