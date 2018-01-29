Восточная пума исчезла с лица Земли

29 Янв. 2018 2018-01-29T00:17:16+03:00

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Список животных навсегда исчезнувших с лица Земли полнился еще одним видом – восточная пума официально признана вымершей. Об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Ведомство исключило восточную пуму из Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Федерального регистра ежедневного журнала правительства США.

«Наше решение удалить восточную пуму из списка исчезающих видов основывается на информации и анализе, свидетельствующих о том, что восточная пума, вероятно, вымерла много десятилетий назад, задолго до ее включения в Закон», - говорится в документе.

Особей этого подвида не видели с 1930-х годов, и нет никаких свидетельств того, что где-то существует популяция этих пум, способная к воспроизводству. Распоряжение вступает в силу с 22 февраля 2018 года.

Пумы семейства кошачьих. Обитают в Северной и Южной Америке.