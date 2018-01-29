Путин обсудит с Нетаньяху Сирию, Ближний Восток и двусторонние отношения

29 Янв. 2018 2018-01-29T00:41:33+03:00

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Самые различные сферы двусторонних отношений обсудят в понедельник во время встречи в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Израильский лидер прибудет в РФ с кратким рабочим визитом. Переговоры с Путиным пройдут на территории Еврейского музея и центра толерантности. На повестке дня вопросы наращивания российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудят актуальные темы международной и региональной повестки дня: Ближний Восток, а также ситуацию в Сирии. Затем главы государств вместе примут участие в мероприятиях музея по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В частности, пройдет открытие выставки "Собибор: победившие смерть", которая рассказывает о единственном в истории Второй мировой войны успешном восстании пленных в концлагере Собибор.