Танкер с первой партией российского газа пришвартовался у терминала под Бостоном

29 Янв. 2018 2018-01-29T02:27:48+03:00

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В воскресенье у терминала Эверетт, рядом с Бостоном (Массачусетс) пришвартовался французский танкер Gaselys, доставивший в США сжиженный природный газ (СПГ) российского происхождения. Информацию подтвердил представитель городского отделения Береговой охраны Эндрю Барреси.

До этого судно несколько дней стояло на якоре в акватории Бостона, в нескольких километрах от берега в ожидании своей очереди. 28 января буксиры оставили его к терминалу в порту.

"Он бросил якорь, сотрудники Береговой охраны поднялись на борт для проведения стандартной инспекции по безопасности", - уточнил Барреси.

По его словам, инспекторы не нашли ничего настораживающего. Когда точно начнется разгрузка Gaselys пока неизвестно.

Напомним, танкер французской энергетической компании Engie доставил в США партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе "Ямал СПГ". В ближайшее время из французского Дюнкерка в Штаты выйдет танкер Provalys со второй партией российского СПГ на борту.