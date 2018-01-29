ОБСЕ считает Минск надежной площадкой для переговоров по Донбассу

29 Янв. 2018 2018-01-29T01:52:55+03:00

В организации считают, что столица Белоруссии может стать переговорной площадкой и по другим конфликтам

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Минск зарекомендовал себя как надежная площадка для проведения переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил воскресенье специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед.

По его словам, для Белоруссии очень важна стабильность и безопасность в европейском регионе, и благодаря переговорам контактной группы в Минске, о республике говорят во всем мире: обсуждают сами инициативы, переговорный процесс, минские договоренности, передает телеканал "Беларусь-1".

"В Европе мы часто говорим о других странах как о подобных мостах, например, австрийская Вена, Польша, Финляндия, но, безусловно, с учетом того, как показала себя Белоруссия во время минского процесса, можно с уверенностью сказать, что она может быть в их числе", - заключил он.

Харстед уверен, что в Минске можно вести переговоры и по другим конфликтам, помимо конфликта в Донбассе или ситуации вокруг Нагорного Карабаха.