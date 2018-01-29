2018-01-29T08:23:28+03:00
Звезды

Российский пианист Даниил Трифонов получил Grammy

Музыкант награжден за альбом с циклом "Трансцендентные этюды" Ференца Листа
Юлия ДИВЕЕВА
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Церемония вручения наград премии Grammy прошла в Нью-Йорке в воскресеньеЦеремония вручения наград премии Grammy прошла в Нью-Йорке в воскресеньеФото: REUTERS
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Российский пианист Даниил Трифонов стал обладателем премии Grammy в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение". Вручение наград Национальной академии искусства и техники грамзаписи США состоялось в воскресенье.

Сообщается, что 26-летний музыкант был отмечен наградой за цикл "Трансцендентные этюды" Ференца Листа, записанный и изданный в виде альбома.

Семь лет назад Трифонов получил высокие награды сразу на трех престижных конкурсах: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве, передает ТАСС.

На получение Grammy вместе с Трифоновым в этом году претендовали американский пианист и дирижер Мюррей Перайя за "Французские сюиты" Иоганна Себастьяна Баха; британский виолончелист Стивен Иссерлис; скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер за концерты для виолончели Йозефа Гайдна; шведская пианистка Мария Леттберг и дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк.

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