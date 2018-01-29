В США заключенный сбегал из тюрьмы за едой

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:21:42+03:00

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В одной из тюрем США поймали беглого заключенного, который пытался вернуться в камеру с едой и алкогольными напитками. Об этом сообщает офис шерифа округа Джефферсон штата Техас настранице в Facebook.

Три бутылки бренди, бутылка виски и орешкиФото: СОЦСЕТИ

Полиция получила сигнал о том, что несколько заключенных федеральной тюрьмы Бомонт выирались за ее пределы на соседнее ранчо, где забрали контрабанду из неопознанного грузовка и пронесли ее тайком в тюрьму.

Пачки табака из конфискованной контрабандыФото: СОЦСЕТИ

Правоохранители установили за участком видеонаблюдение и смогли взять с поличным 25-летнего Джошуа Хансена из Далласа. Парень пробирался за решетку со спортивной сумкой, в которой нашли три бутылки бренди, бутылку виски, несколько пачек сигарет, запакованные бутерброды и контейнеры с домашней еды, в том числе сосиски-барбекю и жареную курицу.

Хансен был арестован и вернулся в тюрьму. По факту побега и контрабанды начато расследование.