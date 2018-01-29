Таможня начала отслеживать покупки россиян за рубежом

29 Янв. 2018 2018-01-29T04:29:25+03:00

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После Нового года многих вернувшихся из-за границы россиян ждал неприятный сюрприз – сотрудники российской таможни знали о незадекларированных дорогостоящих приобретениях в их чемоданах. Дело в том, что Федеральная таможенная служба стала оперативно получать информацию о значительных покупках соотечественников за рубежом - в частности, о дате и стоимости.

Как пишет газета "Ведомости", это стало возможным благодаря оперативному обмену данными с иностранными таможенниками, а также системе tax free , которая позволяет покупателям возвращать себе сумму НДС.

С декабря 2017 года сотрудники ФТС пресекли несколько десятков попыток ввезти в Россию незадекларированные ценности, в основном часы и ювелирные украшения. Без уплаты пошлины в Россию можно ввозить товары на общую сумму до 10 тысяч евро для тех, кто летит самолетами, и до 15 тысяч евро для тех, кто едет на наземном транспорте.