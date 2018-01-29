Самолеты МЧС возобновили в понедельник поиски судна «Восток» в Японском море

29 Янв. 2018 2018-01-29T05:29:05+03:00

Из судов в районе поисковой операции остался только «Спасатель Заборщиков»

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В понедельник утром два самолета МЧС Бе-200 вылетели на поиски судна "Восток", пропавшего пять дней назад в Японском море. Об этом сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Представитель центра рассказал, что в районе поисковой операции остался лишь корабль "Спасатель Заборщиков", два других судна отпустили. Поиски велись всю ночь, но никаких новых находок не было обнаружено, передает ТАСС.

Погода в районе поисков продолжает улучшаться. Ветер стих до 9-14 метров в секунду, высота волны составляет 1,5-2,5 метра. Однако сохраняется быстрое обледенение судов.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» утром 25 января подало сигнал SOS в Японском море, в 200 километрах южнее мыса Гамова. На борту 20 членов экипажа. В районе поисков было найдено два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовая бухта.