Аксенов: Ни один президент Украины не делал столько для Крыма, как сейчас Путин

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:13:31+03:00

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После воссоединения с Россией полуостров Крым стал «неприступной крепостью», и не сталкивается ни с какими военными угрозами. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно ставить какие-либо условия для достижения этого», — сказал он в интервью американскому National Public Radio.

Аксенов также заявил, что все введенные США и ЕС санкции мало влияют на экономику полуострова, поскольку и до них в регионе было мало иностранных инвесторов и туристов. Он отметил, что за последние годы в Крыму произошли изменения и самым большим из них является строительство крымского моста.

«Инвестиции в инфраструктуру Крыма до 2020 года составят 1 трлн рублей, или около 18 млрд долларов. Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, как сейчас Владимир Путин», - сказал Аксенов.