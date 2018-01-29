Пушков высказался о тех, кто хочет лишить Россию права вето в ООН
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поставил главу МИД Украины Павла Климкина в один ряд с людьми, плохо разбирающимися в мировой политике. Российский сенатор прокомментировал в Twitter возможность лишения РФ права вето в ООН.
"Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", — написал сенатор.
Твит Алексея ПушковаФото: СОЦСЕТИ
Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос о возможном введении миротворцев в Донбасс, подчеркнул, что никто не будет пытаться лишить Россию права вето в ООН из-за ее позиции по этому вопросу.
"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", - сказал он.
Напомним, Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев выступил против нее и решил разработать свой собственный проект вместе вместе с США, ФРГ и Францией.