Пушков высказался о тех, кто хочет лишить Россию права вето в ООН

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:11:45+03:00

Сенатор также сравнил главу МИД Украины с людьми далекими от политики и международного права

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поставил главу МИД Украины Павла Климкина в один ряд с людьми, плохо разбирающимися в мировой политике. Российский сенатор прокомментировал в Twitter возможность лишения РФ права вето в ООН.

"Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", — написал сенатор.

Твит Алексея ПушковаФото: СОЦСЕТИ

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос о возможном введении миротворцев в Донбасс, подчеркнул, что никто не будет пытаться лишить Россию права вето в ООН из-за ее позиции по этому вопросу.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", - сказал он.

Напомним, Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев выступил против нее и решил разработать свой собственный проект вместе вместе с США, ФРГ и Францией.