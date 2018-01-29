Папа римский посетил в Риме украинскую грекокатолическую церковь

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:07:00+03:00

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Папа Римский Франциск в воскресенье посетил собор Святой Софии в Риме по приглашению верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Понтифик помолился вместе с прихожанами украинской грекокатолической церкви за мир на их родине.

"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — цитирует слова Франциска Vatican News.

Он также высоко оценил просветительскую работу, которую ведет украинская католическая община в Италии. Кроме того, в молитве первосвященник отметил самоотверженный труд "тысяч украинских женщин, домашних работниц, которые помогают старикам и детям в Италии.