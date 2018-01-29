СМИ узнали, как приложение для спортсменов рассекретило военные базы

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:05:00+03:00

Маршруты бегающих со спорт-браслетами солдат через GPS отражаются на интерактивной карте

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Администрация социальной сети для спортсменов Strava, сама того не зная, опубликовала карту, которая раскрывает нахождение секретных военных баз США.

У Strava есть GPS-приложение для бегунов и других любителей спорта, позволяющее им отслеживать физическую активность. Его используют 27 млн человек по всему миру, включая солдат армии США.

Как пишет The Washington Post, в ноябре 2017 года Strava решила похвастаться возможностями и разместила на сайте интерактивную карту Global Heat Map. На прошлой неделе , 20-летний студент из Австралии решил проверить, покажет ли карта занятия спортом американских солдат в Сирии. Детализация просто поразила его.

Он поделился открытием в Twitter, после чего другие пользователи нашли маршруты пробежек у предполагаемой базы ЦРУ в Сомали, и вокруг зенитно-ракетного комплекса "Патриот" в Йемене, и расположение оперативных баз американских спецназовцев в зоне Африканского Сахеля.

В Пентагоне отметили, что "изучают возможные последствия использования этой карты".