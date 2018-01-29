Волкер исключил применение ракетных комплексов Javelin в Донбассе

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:17:54+03:00

По словам представителя США по Украине, данное вооружение может использоваться лишь в оборонительных целях

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что запланированные к поставке противотанковые ракетные комплексы Javelin могут использоваться лишь в оборонительных целях и не будут применяться на линии конфликта с Донбассом.

"Это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковый приступ. Тогда их можно нейтрализовать. Поэтому это - самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - сказал американец в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас Вашингтон и Киев совместно работают над передачей противотанкового вооружения украинской армии. Так, в частности, определяются объекты для размещения комплексов и способы их транспортировки туда.

Волкер также отметил, что США надеются заполнить имеющиеся в оборонных мощностях Украины "белые пятна". Спецпредставитель уверен, что это помешает дальнейшему разжиганию конфликта на востоке страны.