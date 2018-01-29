На Тайване взрыв прогремел на заводе китайской нефтегазовой компании

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:05:05+03:00

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Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) на острове Тайвань. Возгорание спровоцировал взрыв в одном из цехов.

ЧП произошло утром, в 06.42 понедельника по местному времени (01:42 мск), на предприятии в городе Таоюань. Местные власти пока не сообщают о том, есть ли жертвы и пострадавшие.

Очевидцы сообщили, что слышали перед пожаром громкий хлопок. Представитель компании сообщил, что во втором цехе гидродесульфурации во время перезагрузки оборудования взорвался один из бойлеров. Причина взрыва не известна, передает РИА Новости.

Начавшийся в результате пожар, распространился на большой площади. По видеокадрам местных телеканалов понятно, что полыхающий завод был виден на расстоянии пяти километров.

Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь. Также на месте ЧП работают спасатели и полиция. Начато расследование инцидента.