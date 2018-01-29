Боевики напали на военную академию в Кабуле

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:56:04+03:00

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В столице Афганистана совершено вооруженное нападение на военную академию имени маршала Фахима. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.

Известно, что 29 января утром на территорию вуза ворвалась группа вооруженных людей. Местные СМИ сообщают, что слышат звуки перестрелки и взрывов из района, где располагается здание академии. Вероятно, террористы пытаются проникнуть в учебное заведение.

Власти не сообщают о пострадавших или жертвах, а также о нанесенном ущербе. Район оцеплен, проезд к нему перекрыт со всех сторон. Полиция никого не пропускает.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение, передает РИА Новости.

Напомним, 27 января в дипломатическом квартале Кабула, где располагаются многие правительственные учреждения и посольства, прогремел мощный взрыв. В результате погибли не менее 17 человек, еще 110 человек получили ранения различной степени тяжести.