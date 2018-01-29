Патриотический фильм о националисте Петлюре снимут на Украине

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:10:13+03:00

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На Украине снимут художественный фильм, посвященный одному из самых жестоких националистов. Кинолента "Тайные дневники Симона Петлюры" может появится на экранах страны уже в 2018 году. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине", - сказал он.

На настоящий момент известно, что в этом же году ожидается премьера еще одной киноленты, которая расскажет о январьских событиях 1918 года, передает ТАСС. Тогда под Крутами в бою сошлись вооруженные формирования Украинской народной республики и отряд советских войск.

Отметим, что в 1917-1921 годах Симон Петлюра был предводителем националистического движения. Он прославился массовыми погромами в еврейских поселениях и жестокими расправами над несогласными. Ради сохранения своей власти над независимой республикой Петлюра вступал в сговор как с Германией, так и с представителями Белого движения и большевиками.