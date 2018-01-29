2018-01-29T11:01:39+03:00
В мире

Наводнение в Париже достигнет пика в понедельник утром

Уровень воды в Сене продолжает медленно, но неуклонно подниматься
Денис СУХОВ
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Наводнение в Париже достигнет пика в понедельник утромНаводнение в Париже достигнет пика в понедельник утромФото: REUTERS
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Пик наводнения в Париже еще не пройден, уровень воды в Сене продолжает медленно, но неуклонно подниматься. В понедельник утром он может достичь отметки 5,95 метров выше ординара, сообщили в мэрии французской столицы.

Парижские предприниматели и городские жители подают декларации об убытках, понесенных в результате разлива Сены. Страховщики оценивают их объем на основе данных по наводнению 2016 года — тогда он составил 1,4 млрд евро.

Отмечается, что ситуация в городе еще не скоро придет в норму — из метеорологических сводок следует, что 31 января над Парижем пройдет новый фронт дождя. Никто не берется уверенно спрогнозировать, как это повлияет на ситуацию в районах затопления, откуда ранее уже эвакуировали 1,5 тысяч человек.

Заместитель парижского мэра по вопросам безопасности Коломб Броссель призвала власти извлечь уроки из наводнений последних лет.

«Нам надо всерьез осознать, что климат действительно меняется, и пересмотреть наши программы застройки города», - заметила Броссель.

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