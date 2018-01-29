2018-01-29T11:21:02+03:00
Спорт

Григорий Родченков даст интервью в новом фильме Хайо Зеппельта

Это будет первая из двух частей картины скандального немецкого журналиста
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Григорий Родченков снова засветится в интервью.Григорий Родченков снова засветится в интервью.Фото: EAST NEWS
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими фильмами о допинг-скандалах в российском спорте, анонсировал новое интервью Григория Родченкова. Беглый чиновник появится в новой картине немца - "Doping Top Secret". Ее премьера ожидается сегодня, 29 января.

- В первой части нового документального документа ARD "Doping Top Secret" сегодня: первое устное интервью осведомителя Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности, - написал Зеппельт у себя в Твиттере.

Отметим, что Григорий Родченков не так давно давал показания в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Позже же выяснилось, что в его словах появились нестыковки и противоречия по сравнению с ранее сказанными сведениями.

Родченков прославился тем, что в мае 2016 года в интервью New York Times заявил о якобы существовавшей "допинг-системе", действовавшей на Олимпиаде в Сочи.

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