2018-01-29T11:21:47+03:00
Политика

На Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи прибыл Де Мистура

Специальный посланник генсека ООН по Сирии прилетел регулярным рейсом из Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де МистураСпецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де МистураФото: REUTERS
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Специальный посланник генерального секретаря Организации объединенных наций по Сирии Стаффан де Мистура в понедельник, 29 января, прибыл в Сочи, где пройдет Конгресс сирийского национального диалога.

Дипломат прилетел в Краснодарский край регулярным рейсом из Москвы, передает ТАСС. Решение о его участии в мероприятии было озвучено несколько дней назад главой ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, что Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 30 января. Первые участники мероприятия прибыли в город еще в воскресенье, однако представители ключевых политических партий республики и "примирившихся" отрядов оппозиции прилетят именно в понедельник. Всего на Конгресс приглашены более 1,5 тысячи человек.

Главной целью данного мероприятия станет активизация политического урегулирования кризиса в Сирии, а также создание комиссии по разработке конституции республики.

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