На Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи прибыл Де Мистура
Специальный посланник генерального секретаря Организации объединенных наций по Сирии Стаффан де Мистура в понедельник, 29 января, прибыл в Сочи, где пройдет Конгресс сирийского национального диалога.
Дипломат прилетел в Краснодарский край регулярным рейсом из Москвы, передает ТАСС. Решение о его участии в мероприятии было озвучено несколько дней назад главой ООН Антониу Гутерришем.
Напомним, что Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 30 января. Первые участники мероприятия прибыли в город еще в воскресенье, однако представители ключевых политических партий республики и "примирившихся" отрядов оппозиции прилетят именно в понедельник. Всего на Конгресс приглашены более 1,5 тысячи человек.
Главной целью данного мероприятия станет активизация политического урегулирования кризиса в Сирии, а также создание комиссии по разработке конституции республики.