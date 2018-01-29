На Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи прибыл Де Мистура

29 Янв. 2018 2018-01-29T11:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Специальный посланник генерального секретаря Организации объединенных наций по Сирии Стаффан де Мистура в понедельник, 29 января, прибыл в Сочи, где пройдет Конгресс сирийского национального диалога.

Дипломат прилетел в Краснодарский край регулярным рейсом из Москвы, передает ТАСС. Решение о его участии в мероприятии было озвучено несколько дней назад главой ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, что Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 30 января. Первые участники мероприятия прибыли в город еще в воскресенье, однако представители ключевых политических партий республики и "примирившихся" отрядов оппозиции прилетят именно в понедельник. Всего на Конгресс приглашены более 1,5 тысячи человек.

Главной целью данного мероприятия станет активизация политического урегулирования кризиса в Сирии, а также создание комиссии по разработке конституции республики.